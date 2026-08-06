GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Quale futuro per? Il francese sembrava essere in uscita dall'Al Itthiad, con l'Inter che lo ha trattato a gennaio ed è tornata alla carica negli ultimi giorni . Ma la posizione degli arabi sembra essere cambiata.

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Secondo quanto riportato dall'emittente Itti Studio, la dirigenza del club non intende più cedere Diaby perché l'allenatore Jens Fischer conta su di lui dopo averci fatto grande affidamento su di lui durante il ritiro precampionato.

La dirigenza dell'Al Itthad, inoltre, ritiene che l'offerta presentata dal Bayer Leverkusen non sia all'altezza delle sue aspettative. Il club era aperto in precedenza all'idea di vendere Diaby, ma la sua posizione è cambiata: un'offerta che superi i 40 milioni di euro potrebbe convincere la dirigenza ad approvare la cessione del giocatore.