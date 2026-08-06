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Prosegue la ricerca dell'Inter dell'esterno destro, ma il club nerazzurro, prima di affondare su qualsiasi profilo, vuole davvero valutare bene tutte le possibilità.

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Ecco perché la possibilità Nico Gonzalez, offerto recentemente, non si sta ancora scaldando: "Nico Gonzalez rientra tra i nomi proposti più volte negli ultimi mesi: il fascicolo è standby, ma non scalda particolarmente finora.

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A sua volta potrebbe collegarsi, ma solo più avanti, con un’altra situazione in uscita, quella che porta a Davide Frattesi. Il centrocampista ha la Juventus nel mirino, ma è un affare da cuocere a fuoco lento. Ora i fronti caldi sono altri", scrive il Corriere dello Sport.