A sua volta potrebbe collegarsi, ma solo più avanti, con un’altra situazione in uscita con la Juventus: ecco il possibile scambio
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Prosegue la ricerca dell'Inter dell'esterno destro, ma il club nerazzurro, prima di affondare su qualsiasi profilo, vuole davvero valutare bene tutte le possibilità.
Ecco perché la possibilità Nico Gonzalez, offerto recentemente, non si sta ancora scaldando: "Nico Gonzalez rientra tra i nomi proposti più volte negli ultimi mesi: il fascicolo è standby, ma non scalda particolarmente finora.
A sua volta potrebbe collegarsi, ma solo più avanti, con un’altra situazione in uscita, quella che porta a Davide Frattesi. Il centrocampista ha la Juventus nel mirino, ma è un affare da cuocere a fuoco lento. Ora i fronti caldi sono altri", scrive il Corriere dello Sport.
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