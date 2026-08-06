GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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L'Inter continua a cercare un esterno: un tema ampiamente noto, una necessità assoluta per Chivu, che sulla destra ha perso il titolare Dumfries. In casa nerazzurra si sta valutando di virare su un calciatore dalle caratteristiche diverse, più offensive, e per questo motivo sono tornati in auge i nomi di Moussa Diaby dell'Al-Ittihad e di Nico Gonzalez della Juventus.

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Così scrive La Gazzetta dello Sport: "A destra, l'opzione Moussa Diaby resta viva (ma occhio al Bayer Leverkusen che offre solo cash senza contropartite all'Al-Ittihad), mentre la situazione Nico Gonzalez è in divenire".