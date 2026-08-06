Intervistato da La Stampa dopo l'amichevole di ieri contro il Milan, Ivan Provedel, nuovo portiere dell'Inter, ha raccontato i suoi primi giorni in nerazzurro
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Intervistato da La Stampa al termine dell'amichevole di ieri contro il Milan, Ivan Provedel, nuovo portiere dell'Inter, ha raccontato i suoi primi giorni in nerazzurro. Ecco le sue parole:
«Sono molto felice di essere qua, se poi entro anche in campo sono ancora piÃ¹ contento soprattutto dopo tanto tempo in cui sono stato fuori. Vivo emozioni solo positiveÂ».
Provedel, con Chivu come procede?«Abbiamo fatto moltissimo soprattutto in Germania, qui a Perth con il fuso orario Ã¨ stato piÃ¹ difficile ma il lavoro Ã¨ di qualitÃ , il mister secondo me Ã¨ soddisfatto. Anche se ovviamente pretende molto, perchÃ© Ã¨ giusto cosÃ¬Â».
Lâ€™impatto con il gruppo?«Il gruppo lâ€™ho visto subito molto affiatato: tutti guardano nella stessa direzione, mettono tantissima intensitÃ in ogni allenamento e questa cosa mi sta trascinando perchÃ© mi fa capire il motivo per cui lâ€™anno scorso lâ€™Inter vinto il campionato e la Coppa ItaliaÂ».
Tra portieri come va?«Di Gennaro giÃ lo conoscevo dalle Nazionali giovanili, Pepo e Ferronato li ho conosciuti ora e posso dire che ci siamo integrati benissimo, sono stati molto carini con meÂ».
Sabato la Juventus.«Queste sono partite di preparazione, ma ovviamente lâ€™idea di affrontare il Milan e la Juventus ti fa mettere qualcosa in piÃ¹ a livello di agonismoÂ».
(Fonte: La Stampa)
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