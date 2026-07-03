Per Het Nieuwsblad, i nerazzurri e il giocatore hanno raggiunto un accordo verbale, adesso si aspetta l'offerta dell'Inter all'Union

L'Inter ha individuato in Anan Khalaili il sostituto di Denzel Dumfries. Nonostante il Napoli e diversi club di Premier League seguissero da tempo il giocatore dell'Union, il progetto sportivo dell'Inter si è rivelato il più convincente secondo quanto riportano in Belgio. Per Het Nieuwsblad, i nerazzurri e il giocatore hanno raggiunto un accordo verbale, adesso da Viale della Liberazione deve partire l'offerta all'Union Saint-Gilloise.