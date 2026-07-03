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fcinter1908 calciomercato mercato inter In Belgio: Khalaili-Inter, accordo verbale! Retroscena sul 4-0 in Champions. Union vuole il record

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In Belgio: Khalaili-Inter, accordo verbale! Retroscena sul 4-0 in Champions. Union vuole il record

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Per Het Nieuwsblad, i nerazzurri e il giocatore hanno raggiunto un accordo verbale, adesso si aspetta l'offerta dell'Inter all'Union
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

In Belgio: Khalaili-Inter, accordo verbale! Retroscena sul 4-0 in Champions. Union vuole il record- immagine 2
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L'Inter ha individuato in Anan Khalaili il sostituto di Denzel Dumfries. Nonostante il Napoli e diversi club di Premier League seguissero da tempo il giocatore dell'Union, il progetto sportivo dell'Inter si è rivelato il più convincente secondo quanto riportano in Belgio. Per Het Nieuwsblad, i nerazzurri e il giocatore hanno raggiunto un accordo verbale, adesso da Viale della Liberazione deve partire l'offerta all'Union Saint-Gilloise.

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"Ora la palla passa all'Inter. Per chiudere definitivamente l'operazione, il club milanese dovrà presentare un'offerta multimilionaria. L'Union non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del suo punto di forza e punta con decisione a realizzare la cessione più costosa della propria storia.Il club belga spera nel jackpot e vuole fare di Khalaili la cessione più cara della propria storia. Nella scorsa stagione Khalaili ha giocato 90 minuti proprio contro l’Inter, quando l’Union perse 0-4 contro i nerazzurri. Nonostante il risultato (4-0 per l'Inter), Khalaili impressionò la dirigenza nerazzurra". 

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