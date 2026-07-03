L'Inter ha individuato in Anan Khalaili il sostituto di Denzel Dumfries. Nonostante il Napoli e diversi club di Premier League seguissero da tempo il giocatore dell'Union, il progetto sportivo dell'Inter si è rivelato il più convincente secondo quanto riportano in Belgio. Per Het Nieuwsblad, i nerazzurri e il giocatore hanno raggiunto un accordo verbale, adesso da Viale della Liberazione deve partire l'offerta all'Union Saint-Gilloise.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter In Belgio: Khalaili-Inter, accordo verbale! Retroscena sul 4-0 in Champions. Union vuole il record
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In Belgio: Khalaili-Inter, accordo verbale! Retroscena sul 4-0 in Champions. Union vuole il record
Per Het Nieuwsblad, i nerazzurri e il giocatore hanno raggiunto un accordo verbale, adesso si aspetta l'offerta dell'Inter all'Union
"Ora la palla passa all'Inter. Per chiudere definitivamente l'operazione, il club milanese dovrà presentare un'offerta multimilionaria. L'Union non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del suo punto di forza e punta con decisione a realizzare la cessione più costosa della propria storia.Il club belga spera nel jackpot e vuole fare di Khalaili la cessione più cara della propria storia. Nella scorsa stagione Khalaili ha giocato 90 minuti proprio contro l’Inter, quando l’Union perse 0-4 contro i nerazzurri. Nonostante il risultato (4-0 per l'Inter), Khalaili impressionò la dirigenza nerazzurra".
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