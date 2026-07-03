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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Rilancio Como per Chalobah: la nuova offerta e la posizione dell’Inter
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Sky – Rilancio Como per Chalobah: la nuova offerta e la posizione dell’Inter
L'aggiornamento sul calciatore del Chelsea su cui l'Inter ha messo gli occhi per rinforzare il reparto arretrato
Arriva un aggiornamento di mercato su Trevoh Chalobah dagli studi di Sky Sport. Sul giocatore, come noto, non c'è soltanto l'Inter. Il Como, anzi, sarebbe arrivato già alla seconda offerta per provare a portarlo in riva al Lago. Per i colleghi dell'emittente satellitare c'è però ancora distanza.
Il Como in queste ore ha rilanciato per Chalobah, arrivando a mettere sul piatto 28 milioni più 2 di bonus, quindi 30 totali. Il Chelsea continua a chiederne 35, per cui manca ancora margine. Gli inglesi non sembrano voler abbassare le loro richieste, quindi servirà eventualmente un ulteriore rilancio. L'Inter dal canto suo dovrà capire come intervenire se vorrà chiudere il giocatore.
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