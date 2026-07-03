Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha parlato della difesa dell'Inter: non è ancora tramontata l'ipotesi Mancini

Matteo Pifferi Redattore 3 luglio - 15:29

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così del mercato dell'Inter, specificatamente sul reparto difensivo:

"Chalobah è un pallino di vecchia data di Ausilio, è un giocatore di una scuderia di alcuni operatori di mercato che hanno avuto diverse situazioni in passato con l'Inter. C'è di mezzo Busardò, è un'operazione in itinere ed è una pista calda, molto calda, per quanto riguarda la difesa dell'Inter.

Lui è un centrale, può fare il braccetto di destra, oggi per caratteristiche di gioco è più simile ad Akanji numeri alla mano, come zona di riferimento è più vicino ad Acerbi, verticalizza poco, è molto difensivo, basico, bravo coi piedi e viene ritenuto essere il post Acerbi da Ausilio e dalla dirigenza nerazzurra. Ci vorranno 30-35 mln, vedremo se si concretizzerà. Su Chalobah c'è anche il Como ma è un nome caldo per l'Inter"

"C'è da monitorare la questione Mancini: tutti pensavamo che in queste ore la Roma annunciasse il rinnovo di contratto con il difensore italiano ma pare che non ci sia ancora un accordo tra le parti e l'Inter è sempre lì alla finestra.

L'Inter vorrebbe fortissimamente arrivare a Gianluca Mancini, è un giocatore vecchio stampo in marcatura, come lui ce ne sono pochi, soprattutto in Italia, e finché non rinnova con la Roma è un nome da tenere lì in considerazione, in attesa di capire cosa succederà tra Mancini e la Roma. Le parti stanno trattando e lavorando ma non risulta esserci un accordo definitivo. Il nome di Chalobah è caldo per le idee di Ausilio, lo vuole da 3 anni, vediamo poi chi sarà il secondo centrale che arriverà"