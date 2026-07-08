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fcinter1908 calciomercato mercato inter In Belgio – Inter, l’Union St. Gilloise rifiuta la nuova offerta per Khalaili: le ultime
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In Belgio – Inter, l’Union St. Gilloise rifiuta la nuova offerta per Khalaili: le ultime
L'Union St. Gilloise avrebbe già rifiutato la nuova offerta ufficiale pervenuta dall'Inter di 23 milioni di euro più bonus per il cartellino di Anan Khalaili
L'Union St. Gilloise avrebbe già rifiutato la nuova offerta ufficiale pervenuta dall'Inter di 23 milioni di euro più bonus per il cartellino di Anan Khalaili.
Lo riferisce il noto giornalista belga Sasha Tavolieri, che scrive su X:
"L’Union Saint-Gilloise ha appena respinto la nuova offerta dell’Inter, del valore di 23 milioni di euro più bonus. I gialloblù mantengono ferma la loro valutazione e continuano a richiedere 30 milioni di euro inclusi i bonus per Anan Khalaïli".
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