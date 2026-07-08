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In Belgio – Inter, l’Union St. Gilloise rifiuta la nuova offerta per Khalaili: le ultime

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L'Union St. Gilloise avrebbe già rifiutato la nuova offerta ufficiale pervenuta dall'Inter di 23 milioni di euro più bonus per il cartellino di Anan Khalaili
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Union St. Gilloise avrebbe già rifiutato la nuova offerta ufficiale pervenuta dall'Inter di 23 milioni di euro più bonus per il cartellino di Anan Khalaili.

In Belgio – Inter, l’Union St. Gilloise rifiuta la nuova offerta per Khalaili: le ultime- immagine 2
Getty

Lo riferisce il noto giornalista belga Sasha Tavolieri, che scrive su X:

Khalaili Inter

"L’Union Saint-Gilloise ha appena respinto la nuova offerta dell’Inter, del valore di 23 milioni di euro più bonus. I gialloblù mantengono ferma la loro valutazione e continuano a richiedere 30 milioni di euro inclusi i bonus per Anan Khalaïli".

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