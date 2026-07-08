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Pedullà: “Inter, accordo di massima per Khalaili. Luis Henrique? Il Bournemouth…”

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Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, parlando nello specifico di Anan Khalaili
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, parlando nello specifico di Anan Khalaili dell'Union Saint Gilloise:

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Khalaili

"I tanti nomi alternativi a Khalaili sono, per il momento e sottolineo per il momento, dei rumors. Non ho delle certezze che l'Inter stia lavorando su più tavoli. Ha raggiunto un accordo di massima sulla base di 25 mln, chiedono qualcosa in più.

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Getty Images

Poi è chiaro che queste operazioni le devi chiudere ma non ho, ad oggi, notizie di trattative così avanzate nello stesso ruolo con altri mentre attenzione a Luis Henrique perché è tornato il Bournemouth"

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