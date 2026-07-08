Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Lucumì, per il quale si è mosso anche l'Inter:
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Pedullà: “L’Inter sfida la Juve per Lucumì: ecco quanto costa. E Chalobah…”
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"Il Mondiale della Colombia è finito e la clausola di Lucumi da 28 mln va in scadenza al 15 di luglio. La Juve ci ha provato e probabilmente ci proverà ancora perché lo ritiene perfetto e perché Bremer non è blindato ma sta facendo passi verso altri profili come Solet che l'Inter ha mollato dopo averlo avuto in pugno.
Ci può essere Inter-Juve, riprendendo una notizia data da Longari poco fa e confermata sui sondaggi dell'Inter per Lucumì. Perché? Bisogna seguire altre strade, quella di Chalobah è di 35 mln, quella di Lucumì è 28 ma si può trattare forse sotto il valore della clausola, la Juve c'era ma l'Inter si è inserita. Come hanno detto Marotta e Ausilio, l'Inter lavora su più piste.
Lucumì ha anche mercato all'estero, occhio perché se qualcuno si presenta e paga la clausola, sapete bene come funziona, chi arriva prima se lo porta a casa ma ci deve essere il gradimento di Lucumì. Il Bologna vuole chiudere questa storia perché ha certezze sul non rinnovo di contratto, visto che scade nel 2027"
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