In Belgio – Inter passa ai fatti: in arrivo l’offerta per Khalaili, ecco le cifre

L'interesse dell'Inter per Anan Khalaili è sempre più concreto. Il club nerazzurro ha individuato nell'israeliano il sostituto ideale di Denzel Dumfries perché abbina qualità che si sposano benissimo nel 352 di Cristian Chivu. Secondo quanto riporta il giornalista Sacha Tavolieri, l'Inter sta lavorando intensamente per presentare una prima offerta ufficiale per l'esterno dell'Union Saint-Gilloise.