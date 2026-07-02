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In Belgio – Inter passa ai fatti: in arrivo l’offerta per Khalaili, ecco le cifre

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Il club nerazzurro si muove concretamente per arrivare all'esterno dell'Union Saint-Gilloise
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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L'interesse dell'Inter per Anan Khalaili è sempre più concreto. Il club nerazzurro ha individuato nell'israeliano il sostituto ideale di Denzel Dumfries perché abbina qualità che si sposano benissimo nel 352 di Cristian Chivu. Secondo quanto riporta il giornalista Sacha Tavolieri, l'Inter sta lavorando intensamente per presentare una prima offerta ufficiale per l'esterno dell'Union Saint-Gilloise.

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I nerazzurri vorrebbero avviare le trattative nei prossimi giorni con una proposta che potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. L'interesse dell'Inter non è una novità. Già a fine giugno era emerso che il club nerazzurro aveva inserito Khalaili nella propria lista dei possibili successori di Dumfries. 

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