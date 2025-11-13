Secondo quanto riportato dai giornalisti francesi, infatti, l'Inter starebbe cercando una soluzione per Luis Henrique

Andrea Della Sala Redattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 13:48)

Arrivato tra i primi acquisti della nuova Inter, Luis Henrique finora non è riuscito a imporsi. Nonostante il laterale brasiliano sia stato presente fin dal Mondiale per Club estivo non è ancora riuscito a entrare nei meccanismi della squadra nerazzurra e a garantirsi uno spazio costante nella formazione di Chivu. Lo stesso tecnico lo ritiene non ancora pronto, tanto da preferirgli il mancino Carlos Augusto per dare riposo a Dumfries.

Per questo, in Francia, si parla già di una sua possibile partenza a gennaio. Secondo quanto riportato dai giornalisti francesi (in particolare Abdellah Boulma), infatti, l'Inter starebbe cercando una soluzione per Luis Henrique, pagato 23 milioni. E addirittura si parla di un possibile ritorno al Marsiglia di De Zerbi, club da cui l'Inter lo ha prelevato.

Non solo Luis Henrique, anche l'altro francese arrivato negli ultimi giorni di mercato non sta convincendo e potrebbe avere lo stesso destino. Si tratta di Andy Diouf, acquistato dal Lens per circa 25 milioni, ancora meno utilizzato da Chivu in questa prima parte di stagione. Anche per lui si starebbe cercando una squadra interessata dove potrebbe trovare maggiore spazio.