Il giovane centrocampista volato in Belgio in estate potrebbe tornare a Milano tra pochi mesi dopo il grande exploit

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 12:36)

Aleksandar Stankovic continua a crescere in Belgio. E l'Inter lo segue con grande attenzione, consapevole di avere la possibilità di riportare a casa un gioiello che sta brillando in tutto il suo splendore. Ovviamente attraverso un riconoscimento economico già pattuito. Torna sul tema TuttoSport di oggi:

"Per una valore assolutamente alto: 23 milioni al termine di questa stagione, 25 alla fine dell’annata ’26-27. Cifra che l’Inter però non esclude di investire perché Stankovic jr sta mantenendo le promesse, diventando uno dei giovani centrocampisti “bassi” più interessanti del panorama europeo. Tant’è che a ottobre ha esordito da titolare nella Serbia, mentre ieri è partito dalla panchina nella prima formazione del neo ct Paunovic nella sfida di qualificazione ai Mondiali a Wembley contro l’Inghilterra".

I nerazzurri, dunque, sono orientati al riscatto. Secondo il quotidiano, per due possibili scenari: "E qui si torna al “comunque vada sarà un successo”. Perché se l’Inter dovesse decidere di riportare Stankovic alla casa madre sarà principalmente per due motivi. Il primo, per puntarci, se non da immediato titolare, di certo come alternativa ed erede di Calhanoglu, seppur con caratteristiche diverse.

Il secondo, prettamente economico, per fare cassa. Perché Aleksandar sta attirando l’attenzione di molti club, in particolare di Premier - Tottenham e Newcastle su tutti - e il suo valore già al termine di quest’annata potrebbe essere assai superiore ai 23 milioni previsti dalla recompra. Basti pensare al percorso del neo milanista Jashari. Acquistato dal Brugge nell’estate 2024 proprio dal Lucerna per 6 milioni e rivenduto al Milan dodici mesi dopo per quasi 38, bonus compresi".

Ci sarebbe anche un terzo motivo, secondo il quotidiano torinese. Si legge infatti: "Sempre che i nerazzurri non decidano di lasciarlo definitivamente al Brugge per avere un binario preferenziale per il difensore Joel Ordonez, fra gli obiettivi del 2026". Pista da non trascurare. Ma va sottolineato che a oggi su Stankovic Jr ci sono considerazioni tecniche per nulla trascurabili.