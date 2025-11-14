L'Inter fa sul serio per Mario Gila. Il difensore della Lazio piace da tempo ai nerazzurri, che hanno bisogno di ringiovanire il reparto

L'Inter fa sul serio per Mario Gila. Il difensore della Lazio piace da tempo ai nerazzurri (leggi qui la prima esclusiva di Fcinter1908) e, secondo il Messaggero, l'assalto potrebbe addirittura essere anticipato a gennaio.

"Il muro Gila traballa già a gennaio: l'Inter fa sul serio, mette sul piatto 20 milioni, ma Lotito chiede molto di più a costo di perderlo a zero, anche perché il Real vanta ancora il 50%. A fine giugno l'entourage dello spagnolo aveva portato un'offerta da 35 milioni del Bournemouth, rifiutata dal patron per l’impossibilità di rimpiazzarlo con Simic (poi volato all'Al-Ittihad), già individuato come sostituto.

Cartellino svalutato ma Sarri si oppone — "Oggi il cartellino del 25enne spagnolo si è svalutato a un anno e mezzo dalla scadenza (2027) e dopo le fumate grigie per il rinnovo negli incontri con il manager Camano. In questa situazione precaria, Mario andrebbe ceduto in inverno per fare una plusvalenza, ma Sarri la prenderebbe malissimo e, soprattutto, senza un degno rimpiazzo porrebbe il suo veto".

Marotta nuovo alleato di Lotito? — "Ieri sera a Formello è stato fatto con Lotito l’ultimo punto prima dell’invio dei documenti del bilancio alla Commissione (probabile mercato “a saldo zero”), ma nella trimestrale di marzo bisognerà fare ancora più attenzione al “costo del lavoro allargato”, ovvero al rapporto fra spese e ricavi, che nel 2026 sarà del 70%.

Difficile che la percentuale possa restare all'80%, ma la Lega Serie A valuta di portare delle proposte alternative nel prossimo consiglio federale del 24 novembre, magari lasciando fuori gli Under 20 o 21 dal computo. Questo potrebbe aprire un nuovo scenario, ma è presto per dirlo.

La Lazio infatti non è l'unica società che andrebbe in difficoltà con la soglia del 70% (rischio mercato a saldo zero e rinnovi congelati anche a giugno), motivo per il quale è tornata a dialogare con le istituzioni sportive e gli altri club. Chissà che il consigliere Marotta non possa all'improvviso tornare amico. E Gila potrebbe diventare il pegno"