Se ne è parlato a lungo anche in ottica Inter in queste settimane, visto il suo profilo molto appetibile, ma il futuro di Dayot Upamecano sarà con molta probabilità lontano dalla Serie A.

Secondo quanto riferisce in Francia Foot Mercato, infatti, il difensore francese, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e dunque disponibile a parametro zero a partire da luglio, avrebbe in questi giorni raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid, alla ricerca di un difensore di livello internazionale ed esperto, in grado di poter prendere il posto in rosa di Alaba o di Rudiger, che potrebbero lasciare le Merengues a fine stagione, visto che anche il loro contratto scadrà a giugno.

Upamecano è nel mirino anche del PSG, che lo segue con grande attenzione, e la trattativa per un eventuale rinnovo con il Bayern non è ancora del tutto tramontata, ma le voci su un suo futuro sbarco al Real si fanno sempre più insistenti.