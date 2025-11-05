Il gol segnato all’Inter ha fatto uscire allo scoperto tutte le pretendenti che da tempo stanno seguendo il brasiliano

Marco Astori Redattore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 10:02)

Il gol realizzato domenica contro l'Inter ha consacrato Giovane, uno dei talenti più brillanti del Verona di questa stagione. E ha fatto sì che tutte le pretendenti al classe 2003 brasiliano escano allo scoperto, nerazzurri compresi. Lo spiega oggi L'Arena: "La foto di Giovane lunedì sera a Milano in compagnia di Beppe Riso, uno degli agenti più influenti del calciomercato nostrano e non solo, ha fatto il giro di tutti i social. Impossibile nascondersi.

Il gol segnato all’Inter ha fatto uscire allo scoperto tutte le pretendenti che da tempo stanno seguendo il brasiliano. Secondo i ben informati, Milan, Napoli e proprio l’Inter sono i club che più di tutti intendono approcciare sul serio l’attaccante che Sogliano ha corteggiato per mesi prima di mettere sotto contratto (a costo zero, ndr) fino al 2029. I fatti dicono che Moncada, direttore tecnico del Milan, era in tribuna al Sinigaglia di Como per visionare dal vivo il ragazzo e pure in altre occasioni ha mandato i suoi scout per stilare delle relazioni.

Oltre a queste tre squadre, però, vanno tenute in considerazione anche l’Atalanta di Tony D’Amico, che valuta un sostituto di Lookman in caso di partenza del nigeriano, e la Roma di Gasperini che, fin dai tempi dell’affare Baldanzi, è alla caccia di un esterno d’attacco. La lista delle pretendenti è già molto lunga e non è detto che nei prossimi tempi non si possa allungare ulteriormente. Radiomercato ha cominciato anche a battere sulle cifre: 10 milioni per sedersi e trattare il cartellino di Giovane. Così si legge sui siti specializzati ma, ormai è cosa nota, il prezzo lo fa il mercato".