L’Arena: “I ben informati confermano: Inter seria su Giovane! E il Verona fa la cifra”

Il gol segnato all’Inter ha fatto uscire allo scoperto tutte le pretendenti che da tempo stanno seguendo il brasiliano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il gol realizzato domenica contro l'Inter ha consacrato Giovane, uno dei talenti più brillanti del Verona di questa stagione. E ha fatto sì che tutte le pretendenti al classe 2003 brasiliano escano allo scoperto, nerazzurri compresi. Lo spiega oggi L'Arena: "La foto di Giovane lunedì sera a Milano in compagnia di Beppe Riso, uno degli agenti più influenti del calciomercato nostrano e non solo, ha fatto il giro di tutti i social. Impossibile nascondersi.

Il gol segnato all’Inter ha fatto uscire allo scoperto tutte le pretendenti che da tempo stanno seguendo il brasiliano. Secondo i ben informati, Milan, Napoli e proprio l’Inter sono i club che più di tutti intendono approcciare sul serio l’attaccante che Sogliano ha corteggiato per mesi prima di mettere sotto contratto (a costo zero, ndr) fino al 2029. I fatti dicono che Moncada, direttore tecnico del Milan, era in tribuna al Sinigaglia di Como per visionare dal vivo il ragazzo e pure in altre occasioni ha mandato i suoi scout per stilare delle relazioni.

Oltre a queste tre squadre, però, vanno tenute in considerazione anche l’Atalanta di Tony D’Amico, che valuta un sostituto di Lookman in caso di partenza del nigeriano, e la Roma di Gasperini che, fin dai tempi dell’affare Baldanzi, è alla caccia di un esterno d’attacco. La lista delle pretendenti è già molto lunga e non è detto che nei prossimi tempi non si possa allungare ulteriormente. Radiomercato ha cominciato anche a battere sulle cifre: 10 milioni per sedersi e trattare il cartellino di Giovane. Così si legge sui siti specializzati ma, ormai è cosa nota, il prezzo lo fa il mercato".

