Importante indiscrezione di mercato raccontata da Sandro Sabatini al tavolo del podcast "Cose Scomode". Il giornalista ha svelato il nome del portiere che l'Inter avrebbe scelto il portiere del futuro.
Sabatini: “Vi do una notizia di mercato sull’Inter: nerazzurri molto avanti per…”
Il giornalista ha svelato il nome del portiere che l'Inter avrebbe scelto il portiere del futuro: ecco le sue parole a Cose Scomode
Queste le parole del giornalista: "Io do una notizia: l'Inter è molto avanti per Elia Caprile per l'anno prossimo".
Sull'interesse delle big nei suoi confronti, Caprile ha recentemente dichiarato: "Fa piacere sentirsi accostati a top club. Però la mia testa è sul Cagliari, sono concentrato ad aiutare tutti nel raggiungimento della salvezza".
