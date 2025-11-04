FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sabatini: “Vi do una notizia di mercato sull’Inter: nerazzurri molto avanti per…”

calciomercato

Sabatini: “Vi do una notizia di mercato sull’Inter: nerazzurri molto avanti per…”

Sabatini: “Vi do una notizia di mercato sull’Inter: nerazzurri molto avanti per…” - immagine 1
Il giornalista ha svelato il nome del portiere che l'Inter avrebbe scelto il portiere del futuro: ecco le sue parole a Cose Scomode
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Importante indiscrezione di mercato raccontata da Sandro Sabatini al tavolo del podcast "Cose Scomode". Il giornalista ha svelato il nome del portiere che l'Inter avrebbe scelto il portiere del futuro.

Sabatini: “Vi do una notizia di mercato sull’Inter: nerazzurri molto avanti per…”- immagine 2
Getty Images

Queste le parole del giornalista: "Io do una notizia: l'Inter è molto avanti per Elia Caprile per l'anno prossimo".

Sabatini: “Vi do una notizia di mercato sull’Inter: nerazzurri molto avanti per…”- immagine 3
getty

Sull'interesse delle big nei suoi confronti, Caprile ha recentemente dichiarato: "Fa piacere sentirsi accostati a top club. Però la mia testa è sul Cagliari, sono concentrato ad aiutare tutti nel raggiungimento della salvezza".

 

 

Leggi anche
Mercato, basta con i Lookman: ecco chi comprerà l’Inter in futuro
Retroscena Giovane: “L’Inter lo monitora! E piace a Chivu: a fine partita Cristian...

© RIPRODUZIONE RISERVATA