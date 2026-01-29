L’Inter è ancora in attesa della firma di Ivan Perišić. Lo riporta l'Eindhovens Dagblad giovedì mattina. Il club italiano vorrebbe riportare il croato a Milano già in questa sessione invernale di mercato, ma il PSV non intende collaborare facilmente. L’esterno offensivo è uno dei punti di forza della squadra di Eindhoven e la scorsa estate ha firmato un contratto valido per due stagioni.