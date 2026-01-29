L’Inter è ancora in attesa della firma di Ivan Perišić. Lo riporta l'Eindhovens Dagblad giovedì mattina. Il club italiano vorrebbe riportare il croato a Milano già in questa sessione invernale di mercato, ma il PSV non intende collaborare facilmente. L’esterno offensivo è uno dei punti di forza della squadra di Eindhoven e la scorsa estate ha firmato un contratto valido per due stagioni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter In Olanda – Perisic, nessuno sconto dal Psv: “Se l’Inter vuole il croato deve…”
calciomercato
In Olanda – Perisic, nessuno sconto dal Psv: “Se l’Inter vuole il croato deve…”
L'Inter insiste nella caccia all'esterno destro. Nel mirino c'è da tempo il croato, ma il club olandese non è così favorevole alla sua partenza
Per questo motivo il PSV non faciliterà una cessione di Perišić durante l’inverno. L’Inter dovrà quindi mettere mano seriamente al portafoglio per riportare il 36enne internazionale croato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA