FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter, Asllani al Besiktas here we go! Oggi a Istanbul, i dettagli dell’affare”

calciomercato

Romano: “Inter, Asllani al Besiktas here we go! Oggi a Istanbul, i dettagli dell’affare”

Romano: “Inter, Asllani al Besiktas here we go! Oggi a Istanbul, i dettagli dell’affare” - immagine 1
Il giornalista, esperto di mercato, ha confermato le voci delle ultime ore: fine del prestito col Torino e nuova avventura in Turchia
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano ha confermato le voci delle ultime ore: fine del prestito col Torino e nuova avventura in Turchia per Asllani.

Asllani
Getty

"Kristjan Asllani al Besiktas, here we go! Accordo verbale raggiunto con l'Inter per un prestito con clausola di opzione d'acquisto. Il Besiktas coprirà lo stipendio di Asllani fino a giugno e avrà la clausola di opzione d'acquisto non obbligatoria. Asllani volerà a Istanbul più tardi oggi se tutto procede secondo i piani".

Leggi anche
Inter, nuove verità sulle clausole di Stankovic: date, cifre e la clamorosa novità sul 2027
Sky – Fondo Pif non convinto da offerta Inter: Diaby disposto a…

© RIPRODUZIONE RISERVATA