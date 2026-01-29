Il giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano ha confermato le voci delle ultime ore: fine del prestito col Torino e nuova avventura in Turchia per Asllani.
Romano: “Inter, Asllani al Besiktas here we go! Oggi a Istanbul, i dettagli dell’affare”
Il giornalista, esperto di mercato, ha confermato le voci delle ultime ore: fine del prestito col Torino e nuova avventura in Turchia
"Kristjan Asllani al Besiktas, here we go! Accordo verbale raggiunto con l'Inter per un prestito con clausola di opzione d'acquisto. Il Besiktas coprirà lo stipendio di Asllani fino a giugno e avrà la clausola di opzione d'acquisto non obbligatoria. Asllani volerà a Istanbul più tardi oggi se tutto procede secondo i piani".
