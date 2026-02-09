In vista della prossima estate, il club giallorosso ha individuato in Hakan Çalhanoğlu uno dei pilastri del proprio progetto

Andrea Della Sala Redattore 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 12:46)

Il primo grande obiettivo di mercato del Galatasaray è ormai chiaro. In vista della prossima estate, il club giallorosso ha individuato in Hakan Çalhanoğlu uno dei pilastri del proprio progetto. Anche secondo la stampa italiana, il centrocampista della Nazionale turca sarà il nome in cima alla lista dei desideri del club di Istanbul.

Dopo la chiusura del mercato invernale, all’interno del Galatasaray l’attenzione si è concentrata su un solo profilo. Per Çalhanoğlu, da tempo nel mirino dei giallorossi, è considerato praticamente certo l’avvio di una nuova e concreta offensiva nella sessione estiva.

PRIMA MOSSA Un intervento nel reparto di centrocampo è ormai considerato inevitabile. Negli ultimi giorni del mercato di gennaio, il Galatasaray aveva già sondato il terreno per Çalhanoğlu, senza però ottenere i risultati sperati. La dirigenza considera il 32enne il profilo ideale per guidare la mediana.

Anche l’allenatore Okan Buruk apprezza molto il giocatore e vorrebbe averlo in squadra. Il presidente Dursun Özbek, dal canto suo, lo considera uno dei calciatori più forti in circolazione e sostiene con convinzione l’operazione.

SITUAZIONE INTER Sul fronte opposto, però, l’Inter non è intenzionata a lasciar partire facilmente il suo centrocampista. Il club italiano punta infatti a rinnovare il contratto di Çalhanoğlu, attualmente in scadenza nel 2027, e avrebbe già presentato una proposta per convincerlo a restare.

RITORNO Nonostante ciò, Çalhanoğlu non ha mai nascosto il suo forte legame con il Galatasaray. Il giocatore ha più volte dichiarato di esserne tifoso e di voler indossare, prima o poi, la maglia giallorossa nel corso della sua carriera.

Anche la famiglia del calciatore guarda con favore a un suo trasferimento al Galatasaray. Inoltre, l’idea di tornare a vivere in Turchia, e in particolare a Istanbul, è sempre è stata presa molto in considerazione sia da Calhanoglu che dalla sua famiglia