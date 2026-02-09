Una firma per evitare all'Inter un caso come quello accaduto la scorsa stagione al Liverpool con Alexander-Arnold

Marco Macca Redattore 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 11:32)

Una firma per evitare all'Inter un caso come quello accaduto la scorsa stagione al Liverpool con Alexander-Arnold. I nerazzurri ci pensano, perché il momento straordinario che sta attraversando Federico Dimarco ha inevitabilmente fatto drizzare le antenne alle big d'Europa. Si legge su TMW:

"Dimarco si sta confermando certamente il miglior esterno mancino del campionato ma adesso anche tra i migliori al mondo. E lo sa bene l'Inter che è pronta a rinnovarlo a vita. L'attuale accordo dell'esterno mancino della Nazionale di Gennaro Gattuso è in scadenza tra un anno ma Giuseppe Marotta insieme al ds Piero Ausilio stanno lavorando per blindarlo più a lungo. Attualmente percepisce 4 milioni di euro circa a stagione, l'idea che balla tra le parti è quella di arrivare al livello di altri due top come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, che si attestano sui 6.5 milioni di euro a stagione".

"La durata? Sul tavolo l'idea di arrivare a un contratto fino all'estate del 2030. L'Inter insomma vuole evitare che una bandiera del club venga poi attirata dalle sirene di una grandissima d'Europa. Come accaduto suo malgrado al Liverpool che avrebbe voluto veder Trent-Alexander Arnold, nato e cresciuto nel Liverpool, chiudere la carriera nel suo Merseyside. E invece ha ceduto alla tentazione del Real Madrid".

