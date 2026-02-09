L'Inter ieri sera ha visionato Tarik Muharemovic e Ismael Koné. E i due hanno dato risposte, con i dirigenti che hanno tratto le proprie valutazioni

Marco Astori Redattore 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 11:16)

Nella sfida di ieri contro il Sassuolo, l'Inter aveva un altro grande doppio interesse oltre al risultato: quello di visionare da vicino due nomi che piacciono molto ovvero Tarik Muharemovic e Ismael Koné. E i due hanno dato risposte, nel bene e nel male, con i dirigenti che hanno tratto le proprie valutazioni. Ecco cosa risulta secondo Calciomercato.com: "Sotto gli occhi di Ausilio e Marotta, Muharemovic non ha brillato. C’è da dire che il Sassuolo ha retto un tempo e che dopo essere rimasto in 10 uomini ha tirato definitivamente i remi in barca, ma il bosniaco è stato tutt’altro che perfetto per tutto lo svolgimento dell’incontro.

Al di là del singolo episodio, il difensore è spesso apparso incerto, un po’ acerbo per il grande salto o comunque parecchio distante dalla valutazione di 25-30 milioni, quelli che attualmente chiede il Sassuolo per lasciarlo andare via, tenendo presente che la Juventus vanta il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Sta di fatto che la prova del nove non è stata un granché, Muharemovic ha steccato la grande occasione per brillare sotto gli occhi dei dirigenti dell’Inter, ma soprattutto davanti a Chivu, che di certe cose tiene conto eccome, visto che vestire la maglia dell’Inter richiede anche una buona dose di coraggio.

E a proposito di coraggio, c’è invece un altro calciatore del Sassuolo che al contrario di Muharemovic ha ben figurato: parliamo del classe 2002, Ismael Kone, che nel primo tempo ha mostrato grande personalità, oltre che qualità palla al piede. Il centrocampista ivoriano (naturalizzato canadese), per alcuni tratti della partita, ha dominato il reparto di centrocampo: dopo 60 secondi è andato vicinissimo al gol (Dimarco ha salvato sulla linea) e a fine primo tempo - insieme a Matic - ha avviato l’azione che ha portato al gol di Thorsvedt, poi annullato per un fuorigioco millimetrico.

Koné ha colpito per personalità, il centrocampista neroverde è il faro del centrocampo del Sassuolo, riconosciuto come tale anche dai doppi compagni di squadra, che lo cercano continuamente, evidentemente consci delle sue qualità. Insomma, tra i due profili sul taccuino dell’Inter, dopo domenica, se ce n’è uno che resiste è sicuramente quello di Koné, che contro l’Inter è sembrato di tutt’altra pasta rispetto a Muharemovic".