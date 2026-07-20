GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

L'Inter continua a lavorare per trovare il sostituto di Denzel Dumfries. Dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili - per motivi diversi -, il club nerazzurro è alla ricerca di un laterale da regalare a Cristian Chivu. Uno degli ultimi nomi accostati all'Inter è quello dell'ex Torino Wilfried Singo. L'ivoriano, in forza al Galatasaray, ha le qualità giuste per sostituire Dumfries e inoltre conosce già il campionato italiano.

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Secondo quanto riporta YS Scores, il club turco ha già respinto una prima offerta del club di Viale della Liberazione. Ma, secondo quanto appreso dal portale, l'Inter starebbe lavorando a una nuova offerta che prevede un prestito con obbligo di riscatto. L'interesse per Singo non si limita all'Inter, dato che anche l'Atletico Madrid e il Nottingham Forest stanno seguendo da vicino la situazione del difensore, pronti a entrare in lizza qualora le trattative con il club italiano dovessero fallire.

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L'Inter spera di accelerare le trattative nei prossimi giorni, soprattutto per rinforzare la difesa prima dell'inizio della nuova stagione. Tuttavia, la concorrenza di Atletico Madrid e Nottingham Forest potrebbe complicare l'affare.