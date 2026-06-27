Dopo Palestra, l'Inter rischia di perdere un altro obiettivo di mercato, Curtis Jones. I nerazzurri sono fermi alla seconda offerta da 25 milioni di euro, mentre il Liverpool chiede 35 milioni di sterline, quasi 40 milioni di euro. In questo stallo potrebbe inserirsi l'Arsenal. Secondo quanto riporta il giornalista del Daily Mail, Lewis Steele, i Gunners valutano con attenzione la situazione del centrocampista.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Steele (Daily Mail): “Jones, Arsenal e Inter? Ecco l’ipotesi più probabile. Lascia perplessi…”
calciomercato
Steele (Daily Mail): “Jones, Arsenal e Inter? Ecco l’ipotesi più probabile. Lascia perplessi…”
Il giornalista del Daily Mail parla di un interesse da parte dell'Arsenal nei confronti del centrocampista che è seguito anche dall'Inter
"Il Liverpool non vuole vendere Jones a un prezzo inferiore alla sua valutazione. Mi lascia perplesso che il giocatore non abbia rilasciato nessuna dichiarazione. Se un club offrisse la cifra richiesta, la situazione sicuramente cambierebbe. L'Arsenal ha mostrato interesse, ma penso che sia più probabile che rimanga, anche se credo che la porta non sia completamente chiusa. In questo momento non ci sono trattative per il rinnovo. Se un club fosse disposto a mettere sul piatto 30 milioni, il Liverpool sarebbe disposto a trattare", le parole del giornalista al canale YouTube Anfield Index.
© RIPRODUZIONE RISERVATA