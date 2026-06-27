"Il Liverpool non vuole vendere Jones a un prezzo inferiore alla sua valutazione. Mi lascia perplesso che il giocatore non abbia rilasciato nessuna dichiarazione. Se un club offrisse la cifra richiesta, la situazione sicuramente cambierebbe. L'Arsenal ha mostrato interesse, ma penso che sia più probabile che rimanga, anche se credo che la porta non sia completamente chiusa. In questo momento non ci sono trattative per il rinnovo. Se un club fosse disposto a mettere sul piatto 30 milioni, il Liverpool sarebbe disposto a trattare", le parole del giornalista al canale YouTube Anfield Index.