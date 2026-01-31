Il Liverpool ha respinto un primo approccio dell’Inter per Curtis Jones. Fonti interne al club inglese ribadiscono che il centrocampista non avrà il permesso di valutare un trasferimento last minute a San Siro. Chiarite anche le ripercussioni della vicenda sull’operazione che coinvolge Davide Frattesi e il Nottingham Forest.
calciomercato
In UK – Jones dice sì, il Liverpool dice no: “Non andrà all’Inter”. Cosa cambia per Frattesi
Secondo quanto raccolto da TEAMtalk, nei giorni scorsi l’Inter ha avuto contatti diretti con l’entourage di Jones, con il centrocampista inglese che si sarebbe detto “incuriosito” dall’ipotesi di approdare in Serie A.
I nerazzurri hanno sondato il terreno per il 25enne mentre valutano le opzioni a centrocampo in vista della scadenza del mercato fissata per lunedì alle ore 20. Come riferito da Fabrizio Romano, la formula immaginata dall’Inter prevedeva un prestito di sei mesi con opzione di riscatto da 40 milioni di euro. Tuttavia, dirigenti di primo piano del Liverpool hanno fatto sapere che Jones resta una pedina importante della rosa e che il club non intende autorizzare cessioni di peso in questa fase della sessione.
I Reds considerano il proprio mercato ormai concluso e non vogliono indebolire le opzioni a disposizione di Arne Slot mentre la stagione entra in un momento decisivo. L’interesse dell’Inter per Jones è nato dopo l’accordo raggiunto per la cessione di Davide Frattesi al Nottingham Forest, con il club di Premier League fortemente intenzionato a chiudere un prestito con diritto di riscatto vicino ai 35 milioni di sterline.
Il Forest si è mosso su Frattesi dopo aver consentito a Douglas Luiz di interrompere anticipatamente il proprio prestito, e il centrocampista italiano ha già dato il suo assenso al trasferimento. L’Inter, però, ha informato sia il Forest sia Frattesi che l’operazione non verrà approvata finché non sarà individuato un sostituto, motivo che ha portato al sondaggio per Jones. Con il Liverpool che ha chiuso definitivamente la porta, i nerazzurri stanno ora valutando profili alternativi. Di conseguenza, la trattativa tra Forest e Frattesi non è saltata, ma resta subordinata alla capacità dell’Inter di trovare in tempi rapidi un’alternativa all’altezza.
