I nerazzurri hanno sondato il terreno per il 25enne mentre valutano le opzioni a centrocampo in vista della scadenza del mercato fissata per lunedì alle ore 20. Come riferito da Fabrizio Romano, la formula immaginata dall’Inter prevedeva un prestito di sei mesi con opzione di riscatto da 40 milioni di euro. Tuttavia, dirigenti di primo piano del Liverpool hanno fatto sapere che Jones resta una pedina importante della rosa e che il club non intende autorizzare cessioni di peso in questa fase della sessione.

Il Forest si è mosso su Frattesi dopo aver consentito a Douglas Luiz di interrompere anticipatamente il proprio prestito, e il centrocampista italiano ha già dato il suo assenso al trasferimento. L’Inter, però, ha informato sia il Forest sia Frattesi che l’operazione non verrà approvata finché non sarà individuato un sostituto, motivo che ha portato al sondaggio per Jones. Con il Liverpool che ha chiuso definitivamente la porta, i nerazzurri stanno ora valutando profili alternativi. Di conseguenza, la trattativa tra Forest e Frattesi non è saltata, ma resta subordinata alla capacità dell’Inter di trovare in tempi rapidi un’alternativa all’altezza.