In attesa di rivederlo in campo dopo l’infortunio e l’operazione alla caviglia, Denzel Dumfries medita sul suo futuro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, già scelto il sostituto di Dumfries: arriva subito? Il possibile incastro
calciomercato
Inter, già scelto il sostituto di Dumfries: arriva subito? Il possibile incastro
Il club nerazzurro lavora per il dopo Dumfries: il sostituto individuato è il laterale ex Tottenham e ora al Genoa
L’olandese è affascinato dalla prospettiva di volare in Premier, come riferisce il Corriere dello Sport, e recentemente ha avuto dei contatti con il Liverpool.
“Gli inglesi hanno sondato la disponibilità per un trasferimento immediato e hanno raccolto informazioni sulle sue condizioni fisiche. Per portarlo via da Milano servono circa 25 milioni”.
L’Inter ha individuato già in Norton-Cuffy del Genoa il sostituto ideale di Dumfries: l’idea iniziale era quella di prelevarlo a giugno, ma a breve si capirà se potrà aprirsi uno spiraglio per l’incastro già in questa sessione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA