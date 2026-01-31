FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, sì all’addio di Frattesi: la nuova condizione. Sostituito? Non solo Jones…

calciomercato

Inter, sì all’addio di Frattesi: la nuova condizione. Sostituito? Non solo Jones…

Inter, sì all’addio di Frattesi: la nuova condizione. Sostituito? Non solo Jones… - immagine 1
Possibile avvicendamento nel centrocampo della formazione nerazzurra di Chivu: ora il calciatore romano può salutare
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter continua a lavorare su più fronti per regalare a Cristian Chivu un rinforzo sulla fascia destra. Nelle ultime ore, però, è spuntato fuori un nome per il centrocampo al posto di Davide Frattesi, che potrebbe finire al Nottingham Forest.

Inter, sì all’addio di Frattesi: la nuova condizione. Sostituito? Non solo Jones…- immagine 2
Getty Images

Si tratta di Curtis Jones del Liverpool, classe 2001 in scadenza nel 2027 con i Reds e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni.

L’Inter rispetto a qualche settimana fa si è ammorbidita e sembra ormai disposta a sua volta a far partire l’ex Sassuolo anche senza obbligo di riscatto, ma dovrà comunque reperire un sostituto sul mercato” rivela il Corriere dello Sport.

Inter, sì all’addio di Frattesi: la nuova condizione. Sostituito? Non solo Jones…- immagine 3
Getty Images

Quello di Jones non è l’unico nome sulla lista di Marotta e Ausilio per il dopo Frattesi, che intanto medita e deve sciogliere le riserve sul suo possibile addio all’Inter.

Leggi anche
Romano: “Inter, ecco la verità su Dumfries, Jones e Frattesi: cosa sta succedendo”
Liverpool su Dumfries, contromossa Inter: “Ha aperto un tavolo per prendere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA