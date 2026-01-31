L’Inter continua a lavorare su più fronti per regalare a Cristian Chivu un rinforzo sulla fascia destra. Nelle ultime ore, però, è spuntato fuori un nome per il centrocampo al posto di Davide Frattesi, che potrebbe finire al Nottingham Forest.

Si tratta di Curtis Jones del Liverpool, classe 2001 in scadenza nel 2027 con i Reds e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni.

“L’Inter rispetto a qualche settimana fa si è ammorbidita e sembra ormai disposta a sua volta a far partire l’ex Sassuolo anche senza obbligo di riscatto, ma dovrà comunque reperire un sostituto sul mercato” rivela il Corriere dello Sport.

Quello di Jones non è l’unico nome sulla lista di Marotta e Ausilio per il dopo Frattesi, che intanto medita e deve sciogliere le riserve sul suo possibile addio all’Inter.