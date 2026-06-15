Sono giorni e ore calde per il mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita: ecco quanto emerso dopo il summit di Madrid

Alessandro Cosattini Redattore 15 giugno 2026 (modifica il 15 giugno 2026 | 00:29)

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Sono giorni e ore calde per il mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. I nomi principali sono noti, ma occhio anche a quanto emerso dal viaggio del presidente Beppe Marotta a Madrid.

Ecco quanto svelato da TMW: "L’Inter è sempre sulle sue posizioni, da Jones a Palestra si aspettano gli incastri giusti. Nel frattempo però Marotta ha incontrato Florentino Perez che ha diversi campioni in esubero, alcuni non adatti al calcio di Mourinho. L’idea è la solita, riuscire a dirottare Nico Paz da Como a Milano, ma le difficoltà non sono poche, ammesso e non concesso che il Real decida di prestarlo ancora.

E allora il discorso è andato su altri giocatori a cominciare da quel Mastantuono, classe 2007, che ha giocato poco e all’Inter potrebbe portare estro e velocità alla manovra offensiva. Vedremo, ma sono tanti i giocatori nel taccuino dei due club amici e dei due presidenti che si stimano", ha scritto Enzo Bucchioni nel suo editoriale.