Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Pavard, cambia tutto? La rivelazione: “Resterebbe volentieri, ecco la posizione dell’Inter”
calciomercato
Pavard, cambia tutto? La rivelazione: “Resterebbe volentieri, ecco la posizione dell’Inter”
Attenzione al futuro di Benjamin Pavard in casa Inter: spunta questa rivelazione sul difensore francese, di rientro dopo il prestito all'OM
Attenzione al futuro di Benjamin Pavard in casa Inter. Terminato il prestito al Marsiglia, il difensore tornerà a Milano ufficialmente dopo il 30 giugno. Non verrà infatti riscattato dal club francese. Ma occhio a quanto evidenziato da TMW.
“Lui rimarrebbe volentieri nella squadra di Cristian Chivu, un po' anche per motivi di orgoglio, ma la società, anche a causa dei costi del suo ingaggio e del suo cartellino, non può e non vuole trattenerlo.
Il compito dei dirigenti sarà quindi quello di trovargli una squadra che lui gradisca e dove possa trovare spazio”, si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA