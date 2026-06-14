"L'Inter è partita forte perché ha già iniziato delle trattative importanti. Solet dell’Udinese, la richiesta di 25 milioni di euro e si sta lavorando anche per capire se si potrà abbassare questa richiesta oppure no. In questa settimana sono previsti i nuovi contatti tra l'Inter e l'Atalanta per Palestra, perché la distanza al momento è ancora ampia, la richiesta da parte dell'Atalanta è di 55 milioni di euro, 50 milioni di euro di base fissa. Quello che vorrebbe offrire l'Inter sarebbe un'offerta a torno ai 45 milioni di euro, perciò la distanza al momento è una distanza reale e in questa settimana ci saranno i nuovi contatti per capire se si potrà arrivare già ad un avvicinamento".