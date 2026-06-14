L'Inter continua a lavorare su più fronti. In uscita il nome caldo resta quello di Davide Frattesi, con la trattativa con il Nottingham Forest per il passaggio del centrocampista ex Sassuolo in Premier League che potrebbe decollare nelle prossime ore.
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Sky / Nottingham-Frattesi, l’Inter aspetta l’offerta. Nuovi contatti per Palestra: la situazione
Sky Sport fa il punto della situazione con le ultime novità:
"Questa potrebbe essere la sessione dell’addio di Davide Frattesi all’Inter. L'interesse del Nottingham Forest c'era già a gennaio, poi non si era andati fino in fondo, adesso dovrebbe arrivare un'offerta ufficiale da 25 milioni di euro bonus inclusi. L'Inter aspetta di capire quando arriverà: i primi contatti ci sono già stati".
Nuovi contatti previsti in settimana per Marco Palestra:
"L'Inter è partita forte perché ha già iniziato delle trattative importanti. Solet dell’Udinese, la richiesta di 25 milioni di euro e si sta lavorando anche per capire se si potrà abbassare questa richiesta oppure no. In questa settimana sono previsti i nuovi contatti tra l'Inter e l'Atalanta per Palestra, perché la distanza al momento è ancora ampia, la richiesta da parte dell'Atalanta è di 55 milioni di euro, 50 milioni di euro di base fissa. Quello che vorrebbe offrire l'Inter sarebbe un'offerta a torno ai 45 milioni di euro, perciò la distanza al momento è una distanza reale e in questa settimana ci saranno i nuovi contatti per capire se si potrà arrivare già ad un avvicinamento".
Si lavora anche su Provedel, scelto dai nerazzurri come vice Martinez:
"Si sta lavorando anche per Provedel. C'è stato un incontro in settimana, si sta lavorando con il suo agente per l'ingaggio e poi con la Lazio per cercare di abbassare quella richiesta da parte della Lazio di 4 milioni di euro".
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