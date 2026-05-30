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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inler: “Solet? Nessuno sa cosa ci riserverà il domani. Inter? Importante sottolineare che…”

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Inler: “Solet? Nessuno sa cosa ci riserverà il domani. Inter? Importante sottolineare che…”

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Intervistato da Football Italia, il direttore tecnico dell'Udinese, Gokhan Inler, ha parlato del futuro di Oumar Solet e Arthur Atta
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Football Italia, il direttore tecnico dell'Udinese, Gokhan Inler, ha parlato del futuro di Oumar Solet e Arthur Atta. Da tempo il difensore è sul taccuino dei dirigenti dell'Inter. "Quando un giocatore si comporta bene e la squadra si comporta bene, ovviamente, le opportunità per il futuro non mancano mai. Ma per me, ciò che conta è qui, l'Udinese. Ho sempre detto loro che il loro primo lavoro è qui. Nessuno sa cosa riserverà il domani". 

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"Prima di tutto, devono dare il massimo qui. Ne ho parlato anche con entrambi. Si sentono cose, si leggono cose, ma devono fare bene qui. Non possono pensare troppo al futuro, altrimenti rischiano di giocare male. Glielo dico affinché possano fare ancora meglio in futuro. Finora hanno sempre giocato bene. Sono i nostri giocatori, ma nessuno sa cosa ci riserverà il domani".

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"Inter su Solet? Non ha giocato per quattro mesi. Si è allenato con noi, ma c'è un processo dietro. Non è che, da un giorno all'altro, sia pronto. So che è pronto, ma c'è stato un processo perché lo abbiamo preparato mentalmente per arrivare a questo punto. Ovviamente, non sono solo i dirigenti a fare domande; anche i giocatori ne fanno. Ma i buoni giocatori lavorano quando il sistema funziona bene. Questi giocatori possono ancora imparare e migliorare, quindi i contatti e l'interesse ci sono sempre, ovviamente, ma niente di concreto. È importante sottolinearlo".

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