Intervistato da Football Italia, il direttore tecnico dell'Udinese, Gokhan Inler , ha parlato del futuro di Oumar Solet e Arthur Atta . Da tempo il difensore è sul taccuino dei dirigenti dell'Inter. "Quando un giocatore si comporta bene e la squadra si comporta bene, ovviamente, le opportunità per il futuro non mancano mai. Ma per me, ciò che conta è qui, l'Udinese. Ho sempre detto loro che il loro primo lavoro è qui. Nessuno sa cosa riserverà il domani".

"Inter su Solet? Non ha giocato per quattro mesi. Si è allenato con noi, ma c'è un processo dietro. Non è che, da un giorno all'altro, sia pronto. So che è pronto, ma c'è stato un processo perché lo abbiamo preparato mentalmente per arrivare a questo punto. Ovviamente, non sono solo i dirigenti a fare domande; anche i giocatori ne fanno. Ma i buoni giocatori lavorano quando il sistema funziona bene. Questi giocatori possono ancora imparare e migliorare, quindi i contatti e l'interesse ci sono sempre, ovviamente, ma niente di concreto. È importante sottolinearlo".