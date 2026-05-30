Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Curtis Jones-Inter dopo l'esonero di Slot e il probabile arrivo di Iraola al Liverpool

Matteo Pifferi Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 16:39)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Curtis Jones-Inter dopo l'esonero di Slot e il probabile arrivo di Iraola al Liverpool:

"L'esonero di Slot può avere delle conseguenze importanti. Intanto ce n'è già una: Iraola-Milan era un discorso freddo, oggi ammazza le chance di altre squadre di prendere Iraola, come Crystal Palace e Leverkusen. Iraola aspettava la chiamata del Liverpool e sarà il nuovo allenatore del Liverpool a meno di colpi di scena. Questo può anche impattare sul mercato italiano su un paio di nomi.

In tanti ci chiedono se il Liverpool può liberare Alisson, vediamo, da quello che mi risulta la scelta su Alisson è stata fatta anche dalla dirigenza. Vanno via in tanti, Robertson, Konate e perdere un altro leader come Alisson il Liverpool non vuole fare. Vedremo quanto impatterà sul futuro di Curtis Jones. Il rapporto tra Jones e Slot non era eccellente, c'era massimo rispetto ma Jones era una riserva e per questo Jones aveva valutato di lasciare il Liverpool già a gennaio.

Quello che voglio dirvi che l'Inter ha già avuto due contatti diretti tra direttori sportivi per parlare di Curtis Jones: la cifra sulla quale ragiona l'Inter è attorno ai 20 mln, considerata troppo bassa dalla dirigenza del Liverpool che vorrebbe qualcosa in più. A gennaio c'era il Tottenham, pronto a pagare ben più dei 20 mln. Non dico serviranno minimo 30 ma sicuramente la cifra è più alta dei 20 mln. Vedremo con Iraola cosa succederà. L'Inter rimane su Curtis Jones, ha un'apertura totale di Curtis Jones, Jones vorrebbe fare l'esperienza in Italia alla McTominay, arrivo in Italia dalla Premier non da superstar e posso diventarlo. Jones ha aperto da mesi all'Inter, valutazioni in corso, l'Inter già tratta col Liverpool ma c'è ancora distanza"