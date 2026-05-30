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Musmarra: “Dopo i paletti mercato interessante. E nonostante smentite dico che l’Inter è su…”

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Dopo anni di mercati autofinanziati e volti più che altro alla sostenibilità, l'Inter è pronta a cambiare rotta e a piazzare grandi colpi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo anni di mercati autofinanziati e volti più che altro alla sostenibilità, l'Inter è pronta a cambiare rotta e a piazzare grandi colpi. Su YouTube, Alfio Musmarra ha parlato così:

Musmarra: “Dopo i paletti mercato interessante. E nonostante smentite dico che l’Inter è su…”- immagine 2

"I tifosi adesso si aspettano delle cose sul mercato. Dopo anni di parametri zero e lacrime e sangue, adesso si può tornare a fare qualcosa di interessante. L'anno scorso l'Inter è stata limitata dai paletti di Oaktree riguardo i giovani. L'unico acquistato fuori parametri è stato Akanji, poi rivelatosi determinante nella stagione".

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Getty Images

"Solet? Nonostante le smentite del direttore generale dell'Udinese, l'Inter sul giocatore c'è eccome. Lo ritiene un giocatore forte, veloce, pronto per i nerazzurri, oltre che un jolly difensivo".

(Fonte: QSVS)

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