L'Inter ha messo gli occhi su Robinho Jr. Promosso in prima squadra nel 2025 e sponsorizzato da Neymar, Robinho Jr. ha già giocato sei partite con il Santos e, sebbene non abbia ancora segnato, sta già attirando l'attenzione di diverse squadre europee, una di queste è il club di Viale della Liberazione. Secondo quanto riporta UOL Esporte, l'Inter invierà uno scout per osservare il giocatore nella gara contro il Corinthians.
Il club nerazzurro ha il giovane nel mirino e vuole vederlo da vicino, lo scout dovrebbe anche incontrare uno degli agenti del giocatore. L’Inter segue Robinho e potrebbe presentare presto un’offerta. Chi gestisce la carriera del calciatore non esclude una cessione alla fine dell’anno, in modo che possa aggregarsi alla squadra a metà del 2026.
Robinho Jr ha recentemente firmato un nuovo contratto con il Santos, valido fino al 2027, che prevede la permanenza per altri due anni una volta raggiunta la maggiore età, a dicembre. Il ragazzo di 17 anni è considerato molto promettente, ma aspetta ancora maggiore spazio con l’allenatore Juan Pablo Vojvoda.
