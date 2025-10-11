L'Inter ha messo gli occhi su Robinho Jr. Promosso in prima squadra nel 2025 e sponsorizzato da Neymar, Robinho Jr. ha già giocato sei partite con il Santos e, sebbene non abbia ancora segnato, sta già attirando l'attenzione di diverse squadre europee, una di queste è il club di Viale della Liberazione. Secondo quanto riporta UOL Esporte, l'Inter invierà uno scout per osservare il giocatore nella gara contro il Corinthians.