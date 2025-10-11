FC Inter 1908
Inter, Gazzetta: “C’è questo talento che i nerazzurri seguono con grande interesse”

Si accenna anche al mercato dell'Inter sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: ecco il talento che interessa ai nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Si accenna anche al mercato dell'Inter sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In particolare, la rosea parla dei possibili movimenti in difesa dei nerazzurri e dell'interesse verso Muharemovic, 22enne talento bosniaco del Sassuolo che tanto bene ha fatto in questo inizio di stagione:

"... Finora c’è stata solo una partita “spuntata”, una gara in cui nessuno degli attaccanti ha esultato: Inter-Sassuolo 2-1, decisa da Dimarco e da un’autorete di Muharemovic, talento di difesa bosniaco che i dirigenti nerazzurri tengono d’occhio con molto interesse".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

