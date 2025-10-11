Si accenna anche al mercato dell'Inter sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In particolare, la rosea parla dei possibili movimenti in difesa dei nerazzurri e dell'interesse verso Muharemovic, 22enne talento bosniaco del Sassuolo che tanto bene ha fatto in questo inizio di stagione:
Inter, Gazzetta: "C'è questo talento che i nerazzurri seguono con grande interesse"
"... Finora c’è stata solo una partita “spuntata”, una gara in cui nessuno degli attaccanti ha esultato: Inter-Sassuolo 2-1, decisa da Dimarco e da un’autorete di Muharemovic, talento di difesa bosniaco che i dirigenti nerazzurri tengono d’occhio con molto interesse".
