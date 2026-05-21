Occhio a questi 6 nomi per il mercato dell'Inter in vista della stagione 2026/27. A confermarli è Matteo Barzaghi, che a Sky Sport si è soffermato così sulla lista dei dirigenti nerazzurri per l'estate.
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Inter 26/27, Barzaghi (Sky): “Questi 6 nomi sono sulla lista dei dirigenti per il mercato”
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Per la porta in caso di conferma di Pepo Martinez come primo, c'è l'idea Ivan Provedel nel ruolo di secondo. Occhio al nome di Marco Palestra per la fascia destra, tornerà all'Atalanta dopo il prestito al Cagliari.
Due nomi a centrocampo: Curtis Jones del Liverpool e Manu Koné della Roma, entrambi seguiti già nei mesi scorsi dai dirigenti dell'Inter. Rimane in lista Moussa Diaby, vicino già a gennaio a trasferirsi a Milano, sponda Inter.
E poi c'è Nico Paz. "Non piace un giocatore alla Nico Paz, piace Nico Paz, che piace anche alla proprietà, al decimo piano di Viale della Liberazione, ai piani altissimi proprio. L’Inter osserva ciò che succede, bisognerà capire come tornerà al Real e l’Inter è vigile. È certo che l’Inter non farà mercato su Nico Paz, ma lo terranno osservato e se ci sarà l’occasione ci proverà. Non sarà un mercato indirizzato per prenderlo, è una cosa parallela ecco, piace proprio lui non solo il profilo”, ha spiegato il giornalista.
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