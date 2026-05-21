C’è anche l’Inter sulle tracce di Milton Delgado. Il centrocampista classe 2005 del Boca Juniors è nel mirino di diverse squadre, tra cui i nerazzurri: a riferirlo è il portale argentino TyC Sports.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter In Argentina – Inter, contatti per Milton Delgado: corsa a 3, Riquelme e la clausola…
calciomercato
In Argentina – Inter, contatti per Milton Delgado: corsa a 3, Riquelme e la clausola…
Il centrocampista classe 2005 del Boca Juniors è nel mirino di diverse squadre, tra cui i nerazzurri campioni d'Italia
Oltre all’Inter anche Bournemouth in Premier League e Besiktas in Turchia seguono attentamente la situazione del gioiellino argentino, anche se tutti si sono fermati - per ora - a sondaggi esplorativi.
Già sondato da Inter Miami, CSKA Mosca, oltre che da Chelsea e Strasburgo in passato, Delgado ha firmato un contratto fino a dicembre 2028 con il Boca Juniores, accordo che prevede una clausola rescissoria di 17 milioni di euro.
Riquelme, presidente degli Xeneizes, ha già blindato Delgado e non lo considera cedibile per cifre inferiori a quella della clausola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA