Occhi sul portiere basco dell'Arsenal: dopo le esperienza con Chelsea, Real Madrid e Arsenal può sbarcare in Serie A

Alessandro De Felice Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 21:32)

Due Champions, una Europa League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Uefa, una Premier appena conquistata, una Liga, una Supercoppa di Spagna. Il palmares di Kepa Arrizabalaga parla chiaro. Il portiere basco è nella lista dell’Inter per affiancare Josep Martinez nella prossima stagione.

Il piano del club nerazzurro è chiaro: ai saluti c’è Yann Sommer, che verrà sostituito in cima alle gerarchie tra i pali di Chivu proprio dall’ex Genoa.

“Ha dimostrato sicurezza, affidabilità, più in generale di meritarsi più di qualche altra occasione da titolare” sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Come racconta la Rosea, l’idea dell’Inter è di affiancare un altro profilo di spessore in grado di garantire lo stesso livello e con esperienza e sicurezza.

“”Cercheremo il giusto mix tra giovani italiani e stranieri esperti" aveva confidato Marotta trattando il tema del prossimo mercato dell'Inter. Allora ecco che tutto prende forma, specialmente per caratteristiche: Kepa è straniero ed esperto soprattutto in ambito internazionale”.

In carriera, Kepa ha già ricoperto il ruolo di vice in top club e ora vuole eguagliare due pilastri come Seedorf ed Eto’o:

“Nella stagione 2020-21 ha vinto la prima Champions League con il Chelsea facendo da vice a Mendy, nel 2023-24 con il Real Madrid sempre da 12° (il titolare era Courtois), tra una decina di giorni si augura di ripetersi incitando dalla panchina Raya contro il Psg. Un'impresa, quella di vincere 3 Champions con 3 squadre diverse, riuscita nella storia solo a Clarence Seedorf (Ajax, Real, Milan) e Samuel Eto'o (Real, Barça, Inter)”.

Nel 2018 il Chelsea sborsò gli 80 milioni previsti dalla clausola rescissoria per strapparlo al Bilbao. Ma il portiere basco non è mai riuscito ad imporsi, né lì né a Madrid con il Real, ma nemmeno ora all’Arsenal, dove ricopre il ruolo di vice Raya.

“Ma il ruolo di vice lo ricopre alla grande, rispondendo presente ogni volta che viene chiamato in causa. E potrebbe davvero diventare la figura perfetta da affiancare a Pepo Martinez per permettergli di raggiungere la definitiva maturità” conclude la Rosea.