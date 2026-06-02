3 CESSIONI E TESORETTO—
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Un tesoretto da 40-50 milioni di euro che si aggiunge al budget di Oaktree per finanziare un mercato importante. L’Inter lavora in entra e in uscita, con i le cessioni di Frattesi, Asllani e Pavard che rappresentano un tesoretto importante per i nerazzurri, come sottolinea Tuttosport.
“Il centrocampo italiano, la cui quotazione si è praticamente dimezzata nell’ultima stagione, piace in Italia e all’estero. Ma la sua quotazione è ormai di circa 25 milioni”.
Frattesi non è riuscito ad imporsi con Chivu:
“Determinante con i suoi gol nell’Inter di Inzaghi – tanto che il club di Viale della Liberazione per lui chiedeva 35-40 milioni -, con Chivu è stato poco più che un gregario: per la mezzala solo 22 presenze, per un totale di 522’ in Serie A, zero gol e zero assist e uno score complessivo di 1133’ senza marcature e 3 assist in tutte le competizioni”.
Non mancano i club interessati:
“Frattesi vedrebbe sicuramente di buon occhio il ritorno alla Roma – ma per motivi economici e di bilancio dei giallorossi non può ora essere una eventuale e parziale contropartita per Konè o Ndicka, ma un possibile affare del mese di luglio. Sarri all’Atalanta e Spalletti alla Juventus continuano a stimare il ragazzo, che però ha un ingaggio importante per le casse della Dea e non partirebbe come sicuro titolare in bianconero. Occhio quindi al Nottingham Forest, che aveva cercato il calciatore a gennaio, oltre a qualche altro club straniero”.
Attesa una decisione anche su Asllani, di ritorno dal prestito dal Besiktas dopo il mancato riscatto:
“L’albanese si è ben distinto con la maglia del Besiktas, con i turchi soddisfatti delle prestazioni del calciatore. Nelle prossime settimane decideranno verrà presa una decisione definitiva sul suo riscatto, con 11 milioni di euro che potrebbero così direttamente entrare nella casse dell’Inter. Non va escluso a priori – anzi -, che venga chiesto uno sconto ai nerazzurri, in quel caso si dovrebbero riaprire tutte le trattative”.
E Pavard? Di sicuro non verrà riscattato dal Marsiglia.
“Il difensore sarebbe anche disposto a giocarsi le sue carte in nerazzurro, ma l’idea della società, visto l’ingaggio del francese e la possibilità di monetizzare dalla sua cessione, è orientata a una cessione definitiva del giocatore. Occhio in tal senso alla Saudi Pro League”.
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