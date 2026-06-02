Un tesoretto da 40-50 milioni di euro che si aggiunge al budget di Oaktree per finanziare un mercato importante. L’Inter lavora in entra e in uscita, con i le cessioni di Frattesi, Asllani e Pavard che rappresentano un tesoretto importante per i nerazzurri, come sottolinea Tuttosport.

FRATTESI

“Il centrocampo italiano, la cui quotazione si è praticamente dimezzata nell’ultima stagione, piace in Italia e all’estero. Ma la sua quotazione è ormai di circa 25 milioni”.

Frattesi non è riuscito ad imporsi con Chivu:

“Determinante con i suoi gol nell’Inter di Inzaghi – tanto che il club di Viale della Liberazione per lui chiedeva 35-40 milioni -, con Chivu è stato poco più che un gregario: per la mezzala solo 22 presenze, per un totale di 522’ in Serie A, zero gol e zero assist e uno score complessivo di 1133’ senza marcature e 3 assist in tutte le competizioni”.

Non mancano i club interessati:

“Frattesi vedrebbe sicuramente di buon occhio il ritorno alla Roma – ma per motivi economici e di bilancio dei giallorossi non può ora essere una eventuale e parziale contropartita per Konè o Ndicka, ma un possibile affare del mese di luglio. Sarri all’Atalanta e Spalletti alla Juventus continuano a stimare il ragazzo, che però ha un ingaggio importante per le casse della Dea e non partirebbe come sicuro titolare in bianconero. Occhio quindi al Nottingham Forest, che aveva cercato il calciatore a gennaio, oltre a qualche altro club straniero”.