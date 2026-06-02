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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Dumfries, la verità sul Real Madrid. E sulla clausola mi risulta una grossa novità”

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Romano: “Dumfries, la verità sul Real Madrid. E sulla clausola mi risulta una grossa novità”

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Se in entrata il grande obiettivo è Marco Palestra, in uscita dalla fascia destra potrebbe esserci Denzel Dumfries
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Se in entrata il grande obiettivo è Marco Palestra, in uscita dalla fascia destra potrebbe esserci Denzel Dumfries che, pur essendo uno degli uomini fondamentali della squadra di Cristian Chivu, è al centro dell'interesse di tante squadre europee, anche in presenza di una clausola rescissoria non troppo elevata.

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A tal proposito, scrive Fabrizio Romano:

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"Su Dumfries, invece voglio chiarire: il Real Madrid vuole un terzino destro in più. I nomi sono tre: Pedro Porro, che però il Tottenham non vuole dare; poi c'è Ivan Fresneda, seguito da tempo, anche prima dell'arrivo di Mourinho, e poi c'è il nome di Denzel Dumfries, considerato candidato ideale, perché giocatore fisico, più di Alexander-Arnold. Sulla clausola di Dumfries c'è da aggiungere un dettaglio che mi risulta: la clausola non è di 25 milioni di euro, ma leggermente meno. Non c'è molto da trattare, l'Inter non tratta: si tratta di andare a Milano e pagare la clausola".

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