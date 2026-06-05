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Inter valuta questi 3 profili della Roma: la carta dei nerazzurri. Provedel e Solet…
Da tempo i dirigenti nerazzurri hanno individuato in Ivan Provedel il profilo migliore per affiancare Pepo Martinez. Come sottolinea Tuttosport, i rapporti con la Lazio non sono ottimali, ma negli anni diversi affari sono comunque andati in porto. "Si tratta per chiudere nell’ordine dei 2-3 milioni di euro, e il diretto interessato conta di potersi giocare le proprie carte alla corte di Chivu, in concorrenza con lo spagnolo. L’Inter guarda a Roma, in questo caso alla sua metà giallorossa, anche per altri reparti: l’interesse nei confronti di Manu Koné è datato ma attuale, seppur indietro nelle preferenze rispetto a Curtis Jones".
"Ma della Roma piacciono anche i difensori. Evan Ndicka resta una pedina molto apprezzata, e che i giallorossi potrebbero sacrificare sull’altare delle plusvalenze necessarie entro il 30 giugno per rispettare i paletti Uefa. La novità degli ultimi giorni è rappresentata dagli abboccamenti interisti per arrivare a Gianluca Mancini, che sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 ed è un fedelissimo di Gian Piero Gasperini: per quanto l’italiano piaccia, non è un obiettivo scontato".
"Inutile dire come, in tutti e tre i casi, l’Inter possa giocarsi la carta Davide Frattesi, merce di scambio molto apprezzata nella sua città natale. Chi arriverà in difesa giocherà con tutta probabilità al fianco di Oumar Solet. C’è già un accordo di massima con lui, da definire quello con il club friulano, nell’ambito di una valutazione complessiva da circa 25 milioni".
(Tuttosport)
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