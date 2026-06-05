Da tempo i dirigenti nerazzurri hanno individuato in Ivan Provedel il profilo migliore per affiancare Pepo Martinez. Come sottolinea Tuttosport, i rapporti con la Lazio non sono ottimali, ma negli anni diversi affari sono comunque andati in porto. "Si tratta per chiudere nell’ordine dei 2-3 milioni di euro, e il diretto interessato conta di potersi giocare le proprie carte alla corte di Chivu, in concorrenza con lo spagnolo. L’Inter guarda a Roma, in questo caso alla sua metà giallorossa, anche per altri reparti: l’interesse nei confronti di Manu Koné è datato ma attuale, seppur indietro nelle preferenze rispetto a Curtis Jones".