Gianluca Mancini è segnato sul taccuino dell'Inter da tempo. Ieri è intervenuto in prima persona Gasperini per allontanare le voci di mercato

Gianluca Mancini è segnato sul taccuino dell'Inter da tempo. Ieri è intervenuto in prima persona Gasperini per allontanare le voci di mercato dal suo difensore.

Come spiega Il Tempo, "Parole inequivocabili che confermano una doppia convinzione: quella dell'allenatore che vuole puntare fortemente sulla centralità del suo difensore e quella di Mancini, che alle porte dell'ottava stagione in giallorosso ha come priorità assoluta la permanenza nella Capitale, soprattutto nell'anno della prima volta in Champions. L'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2029 a circa 3 milioni a stagione è stato trovato ormai da mesi, ma il calciatore aspetta ancora di firmare. Tempi prolungati soprattutto dopo la scelta della proprietà di mettere in stand-by i prolungamenti dopo la brutta sconfitta di San Siro dello scorso 5 aprile. Ma per quanto l'Inter possa sperare Mancini vuole restare a Roma. Non è da escludere che l'attesa prolungata e il pass Champions possano portare a qualche richiesta in più ma di nubi sul suo futuro non ce ne sono. Nubi che Gasperini vuole tenere lontane anche dal cielo della Roma: ora la palla passa ai Friedkin".