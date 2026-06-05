Prosegue il pressing dell'Inter per il giovane esterno dell'Atalanta

Gianni Pampinella Redattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 10:46)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Da quando Beppe Marotta è arrivato all'Inter, è incrementato il numero di giocatori italiani in rosa. Non è un caso ovviamente, perché nella filosofia del presidente nerazzurro c'è sempre stata quella di creare uno zoccolo duro di italiani per rendere un club vincente.

"L’obiettivo è chiaro: rinforzarsi per consolidare l’egemonia domestica, e centrare il bis scudetto, che dalla fine del ciclo d’oro della Juventus non è riuscito a nessuno. Poi, certo, puntare a crescere a livello internazionale: la Champions League è nel mirino, l’ha dichiarato di recente il presidente Beppe Marotta. Si inserisce in questa linea di pensiero il forcing per il primo obiettivo del mercato nerazzurro, quel Marco Palestra reduce dall’ottima stagione al Cagliari, destinato a rientrare all’Atalanta solo per poi ripartire a peso d’oro", si legge su Tuttosport.

"Le discussioni con la Dea proseguono, la distanza economica, rispetto a una richiesta superiore ai 50 milioni di euro, per ora non è stata intaccata, e l’Inter del resto non ha la facilità d’alzare l’asticella come potrebbero fare i club di Premier League alla finestra, su tutti il Manchester City che però ancora non s’è mosso. L’assist a Marotta, Ausilio e Baccin arriva proprio da Palestra, che ieri ha lasciato il raduno di Coverciano e domenica non prenderà parte all’amichevole con la Grecia. Preferirebbe rimanere in Italia, in tal senso lo spogliatoio dell’Inter - con i vari Barella, Dimarco e via dicendo - è un ottimo alleato degli uomini mercato nerazzurri. C’è anche la possibilità di inserire una contropartita gradita, come Matteo Cocchi, che piace molto all’Atalanta, ammesso che l’Inter voglia davvero privarsene in via definitiva".

(Tuttosport)