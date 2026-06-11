Inter, 40 milioni in più per il mercato? Marotta conta di…

I nerazzurri puntano a ricavare un buon margine da reinvestire su due calciatori nello specifico

Daniele Vitiello Redattore/inviato 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 12:02)

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In questi giorni l'Inter sta lavorando anche sulle uscite per garantirsi un budget interessante di mercato. I nerazzurri, si sa, devono colmare più tasselli e hanno in mente obiettivi ambiziosi. Per questo sarà importante ricavare un margine adeguato da poter investire, insieme alla somma messa a disposizione da Oaktree. Parte degli investimenti sarà però come sempre garantita dalle cessioni. A tal proposito, la Gazzetta dello Sport fa il punto su due questioni. Si legge infatti sul quotidiano:

"Aleksandar Stankovic è stato appena ricomprato dal Bruges, sfruttando la clausola da 23 milioni. A lui non dispiacerebbe giocarsi le proprie possibilità nell’Inter, che considera una seconda casa. Ma la società sembra avere altri progetti, conoscendo la stima che tanti club stranieri hanno manifestato per il centrocampista figlio d’arte. Stankovic junior, classe 2005, viene da un’ottima stagione e può essere di nuovo venduto per una cifra superiore a 35 milioni.

Sarebbe denaro prezioso da reinvestire, tanto più che l’Inter ha già dovuto sborsarne 15 per trattenere Akanji dopo l’anno di prestito dal Manchester City. Incassati 4 milioni dal Cagliari (più il 40% sulla futura rivendita) per Sebastiano Esposito, il fratello maggiore di Pio, Marotta conta di piazzare anche il nigeriano Akinsanmiro. Ieri in sede è stata avvistata anche una delegazione del Pisa, che ha manifestato l’intenzione di riscattarlo dopo il campionato di prova: il contratto prevede il pagamento di 6 milioni ma la società acquirente, appena retrocessa in Serie B, punta a uno sconto per sistemare la pratica".