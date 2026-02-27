Sul prossimo mercato estivo l'Inter non attuerà una vera e propria rivoluzione, bensì una revisione. Del resto, come scrive Il Giorno, la squadra, pur al di sotto delle aspettative in Europa, è prima in campionato e in semifinale di Coppa Italia. Scrive il quotidiano:

"Far di conto e svecchiare. Sacrificare almeno un big e reinserire. Non una rivoluzione: perché la ferita inferta dal Bodo resta e resterà, ma l’Inter targata Chivu è in corsa in Coppa Italia e soprattutto in vetta in campionato a +10 dal Milan".