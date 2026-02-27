Sul prossimo mercato estivo l'Inter non attuerà una vera e propria rivoluzione, bensì una revisione. Del resto, come scrive Il Giorno, la squadra, pur al di sotto delle aspettative in Europa, è prima in campionato e in semifinale di Coppa Italia. Scrive il quotidiano:
"Far di conto e svecchiare. Sacrificare almeno un big e reinserire. Non una rivoluzione: perché la ferita inferta dal Bodo resta e resterà, ma l’Inter targata Chivu è in corsa in Coppa Italia e soprattutto in vetta in campionato a +10 dal Milan".
"Piuttosto, una revisione. Dovuta anche alla differenza di introiti Champions: 136 milioni per il percorso dell’anno scorso fino all’ultimo atto, 71 in stagione dopo l’eliminazione ai playoff, 65 di differenza. «Rimedieremo in corsa all’aspetto bilancistico, ma di certo non è un problema», la risposta (indiretta) del presidente Beppe Marotta nel pre-gara di martedì sera".
(Fonte: Il Giorno)
