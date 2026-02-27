Nel prossimo mercato estivo l'Inter potrebbe veder partire almeno un big della rosa attuale a disposizione di Cristian Chivu. Lo scrive Il Giorno, secondo cui i due principali indiziati al momento sono Thuram e Calhanoglu:

"Oltre a Marcus Thuram, per il quale le sirene inglesi cantano da tempo e per il quale occorrerebbe sborsare 85 milioni di clausola rescissoria, occhio a Hakan Çalhanoglu: per ora, il turco è tornato ad allenarsi in gruppo (secondo giorno di fila) e mette nel mirino la partita di domani, alle 20.45 a San Siro contro il Genoa, per rivedere il campo dopo l’infortunio all’adduttore".