Nel prossimo mercato estivo l'Inter potrebbe veder partire almeno un big della rosa attuale a disposizione di Cristian Chivu. Lo scrive Il Giorno, secondo cui i due principali indiziati al momento sono Thuram e Calhanoglu:
Giorno – Inter, sirene Premier per Thuram. E il Galatasaray tornerà alla carica per Calhanoglu
"Oltre a Marcus Thuram, per il quale le sirene inglesi cantano da tempo e per il quale occorrerebbe sborsare 85 milioni di clausola rescissoria, occhio a Hakan Çalhanoglu: per ora, il turco è tornato ad allenarsi in gruppo (secondo giorno di fila) e mette nel mirino la partita di domani, alle 20.45 a San Siro contro il Genoa, per rivedere il campo dopo l’infortunio all’adduttore".
"Per il futuro, il Galatasaray si prepara a tornare alla carica dopo i tentativi della scorsa estate: il 32enne è legato ai nerazzurri solo fino a giugno 2027".
(Fonte: Il Giorno)
