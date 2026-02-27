Tra i tanti giocatori il cui futuro é stato messo in discussione nelle ultime settimane ci sono anche l’attaccante e il centrocampista

Tra i tanti giocatori il cui futuro é stato messo in discussione nelle ultime settimane ci sono anche Thuram e Calhanoglu. Il punto di Sportitalia:

“Se per Marcus Thuram è d’obbligo ascoltare ipotesi di offerte, visto quanto comporterebbe a bilancio essendo arrivato a suo tempo a parametro zero, facendo attenzione ad ipotesi con la stessa formula in entrata già segnalate, un discorso simile si può fare per Hakan Çalhanoğlu. Anche se il Galatasaray dovrà far seguire i fatti alle ormai consuete dichiarazioni d’intenti”.

Del resto, in quella zona del campo la dirigenza nerazzurra si è mossa con grande lungimiranza, mettendo in conto il rientro ad Appiano di Aleksandar Stanković che, come già ampiamente anticipato mesi addietro, sarà di fatto il primo acquisto della versione futura della squadra di Chivu.