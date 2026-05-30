Il centrocampista del Liverpool è il primo rinforzo voluto da Chivu e la dirigenza è al lavoro per accontentare il tecnico

Andrea Della Sala Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 09:32)

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L'Inter ha messo gli occhi su Curtis Jones già da gennaio e ora vuole accelerare per chiudere l'operazione. Il centrocampista è il primo rinforzo voluto da Chivu e la dirigenza è al lavoro per accontentare il tecnico.

"Tra tutti gli obiettivi nerazzurri, per ora è Curtis Jones ad avere i contorni più accesi. L’Inter vuole andare di gran corsa per questo inglese dal carattere appuntito: per lui Chivu stravede davvero, anche perché un mediano “totale” come lui ad Appiano ancora non c’è. Allo staff nerazzurro Jones piace e non da ieri: già a gennaio tutti si aspettavano lo stesso pacco regalo da Liverpool. Al tempo, però, le condizioni non erano mature, c’era maggiore rigidità della controparte, ma sei mesi dopo tutto sembra meno complicato. Il centrocampista di Slot ha adesso solo un anno di contratto davanti a sé e nessuna garanzia di poter giocare con la continuità sperata nell’amatissimo gigante d’Inghilterra in cui è cresciuto: proprio per questo è pronto ad abbracciare con entusiasmo una nuova vita italiana e il progetto nerazzurro. Lo conosce ormai a memoria e lo preferisce a quello del ricco Galatasaray, altrettanto interessante. Insomma, il problema non è certo il contratto di Curtis, semmai la posizione del Liverpool, che ha chiesto anche ai turchi più di trenta milioni per lasciarlo partire. L’Inter finora si è fermata alcune caselle prima, a venti: la distanza è reale, ma non certo incolmabile. La chiave per una rapida risoluzione della pratica starebbe anche nella percentuale sull’eventuale futura rivendita, da cui dipende anche la disponibilità degli inglesi a trattare sul prezzo. Proprio di questi aspetti si tornerà a discutere a breve, probabilmente già la prossima settimana, dopo un primo contatto tra le dirigenze per presentare i diversi punti di partenza", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il Liverpool si trova comunque davanti a un bivio esistenziale. Non può permettersi un altro caso Konate, francesone via a parametro zero dopo lo stop alle trattative sul rinnovo, e vorrebbe accontentare l’ambizione estera di Curtis, ma allo stesso tempo non intende abbassare troppo l’asticella per un 25enne della casa, cresciuto nell’Academy e abituato a nutrirsi di Reds già nella culla. In questo scenario, si cercherà di ridurre presto la famosa forbice tra domanda e offerta. Può essere lui il primo colpo della campagna 2026-27, più profonda delle ultime e destinata a dare a Chivu una squadra ancora più a propria immagine e somiglianza. Jones, ad esempio, contribuirebbe con versatilità tattica, da mezzala o trequartista, e abitudine ad alzare i giri del motore: alla nuova Inter serve un’altra scarica di intensità prima possibile, magari già a inizio giugno. È vero che in ritiro si andrà solo un mese dopo, ma bisogna comunque battere sul tempo i rivali del Gala, che di questi tempi fanno sul serio", aggiunge Gazzetta.