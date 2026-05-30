"Uno spettro si aggira per la Serie A. È Cessione Eccellente, il calciatore che ogni squadra teme di avere in rosa. Non fa eccezione l’Inter, che pure nel tempo, grazie alla continuità e ai risultati, ha migliorato i propri conti e infatti l’anno scorso - forte degli introiti arrivati dalla finale di Champions e dal Mondiale per Club - ha evitato di salutare un qualsivoglia big. Non è detto che sarà necessario adesso, in un mercato destinato a incidere in misura maggiore sull’organico di Cristian Chivu, ma le sirene non mancano e, in qualche caso, ci sarebbero pure le condizioni". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla possibilità che l'Inter faccia una cessione importante.