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Tuttosport: “L’Inter può fare una cessione eccellente: tre casi, uno è delicato”
"Uno spettro si aggira per la Serie A. È Cessione Eccellente, il calciatore che ogni squadra teme di avere in rosa. Non fa eccezione l’Inter, che pure nel tempo, grazie alla continuità e ai risultati, ha migliorato i propri conti e infatti l’anno scorso - forte degli introiti arrivati dalla finale di Champions e dal Mondiale per Club - ha evitato di salutare un qualsivoglia big. Non è detto che sarà necessario adesso, in un mercato destinato a incidere in misura maggiore sull’organico di Cristian Chivu, ma le sirene non mancano e, in qualche caso, ci sarebbero pure le condizioni". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla possibilità che l'Inter faccia una cessione importante.
Tra i nomi più gettonati c'è quello di Denzel Dumfries, che piace tanto in Inghilterra ma che nelle ultime ore è finito anche nel mirino del Barcellona. Nel contratto con l'Inter è ancora prevista una clausola da 25 mln di euro, esercitabile entro metà luglio. "È la situazione più delicata da maneggiare ai piani alti di Viale della Liberazione, l’unica su cui Marotta, Ausilio e Baccin non hanno un vero e proprio controllo", si legge su Tuttosport.
Oltre a Dumfries, occhio alla situazione Bastoni che piace tanto a José Mourinho, ormai prossimo a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid. Ma un altro nome da tenere d'occhio è Bisseck, che è finito nel mirino del Bayern Monaco. "L’ex Aarhus, forse la miglior operazione interista nel rapporto qualità/prezzo degli ultimi anni (esclusi i parametri zero), registra l’interesse del Bayern Monaco, che pare aver già avviato i contatti con i nerazzurri. Per 40-50 milioni di euro, l’Inter potrebbe valutare la cessione di un giocatore che, a oggi, è un titolare, per quanto in un reparto dove si renderanno già necessari innesti: non è detto che uno dei due lasci, ma l’addio di Bisseck escluderebbe comunque quello di Bastoni", scrive il quotidiano.
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