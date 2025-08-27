Inter e Santos hanno già trovato l'accordo, ma il difensore ha dei dubbi. Interviene il brasiliano per convincerlo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in queste ore Palacios ha ricevuto una telefonata dall’allenatore, il connazionale Juan Pablo Vojvoda, dal direttore sportivo e anche da Neymar, la stella del Santos. L’obiettivo è convincere l’ex Monza. "Inter e Santos hanno già trovato l'accordo. Palacios passerebbe ai brasiliani con un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L'anno scorso l'argentino ha giocato due partite in nerazzurro e otto a Monza. La sua priorità resta l'Europa. In questi mesi l'hanno cercato Rayo Vallecano, Eintracht Francoforte e soprattutto Basilea, ma nessun accordo".