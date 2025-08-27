FC Inter 1908
Inter e Santos hanno già trovato l'accordo, ma il difensore ha dei dubbi. Interviene il brasiliano per convincerlo
Il trasferimento di Tomàs Palacios al Santos rischia di saltare sul più bello. Il difensore argentino, arrivato all’Inter l’estate scorsa per 6,5 milioni di euro, ha manifestato nelle ultime ore alcuni dubbi riguardo al proprio futuro in Brasile. Il motivo principale è chiaro: il centrale vorrebbe continuare la sua carriera in Europa.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in queste ore Palacios ha ricevuto una telefonata dall’allenatore, il connazionale Juan Pablo Vojvoda, dal direttore sportivo e anche da Neymar, la stella del Santos. L’obiettivo è convincere l’ex Monza. "Inter e Santos hanno già trovato l'accordo. Palacios passerebbe ai brasiliani con un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L'anno scorso l'argentino ha giocato due partite in nerazzurro e otto a Monza. La sua priorità resta l'Europa. In questi mesi l'hanno cercato Rayo Vallecano, Eintracht Francoforte e soprattutto Basilea, ma nessun accordo".

